高雄一名70歲老翁年輕時生性風流，與3任妻子共生下6名子女，晚年因病住進長照中心，稱無力支付每個月3萬8千的費用，向第一任妻子的3名子女索討每人每個月7千元扶養費，但其子女說，因繼母疏於照顧，他們從小到大由阿公阿嬤照顧，老翁因外遇長年不在家，未盡扶養義務，且法院查出老翁還有1千6百萬元現金及房產，最終判子女不須扶養。

判決書指出，該老翁年輕時經營民間放款業務，因生性風流，與第一任妻子生下3名孩子後，又分別與第2、第3任妻子生下1、2名子女，共6名子女，他2016年時因酒駕入獄，出獄後身體大不如前、行動不便甚至長出褥瘡，住進長照中心，他卻稱長照中心每個月3萬8千元的費用無力負擔，要求子女支付扶養費。

該老翁提告要求第一任妻子的3名子女，每個月付扶養費各7千元；但3名子女在法庭上稱，父親再婚後，繼母對他們很不好、疏於照顧，於是他們由阿公阿嬤照顧長大，父親因為外遇長年不在家，多年來無正當理由未盡扶養義務，因此向法院請求免除他們扶養父親的責任。

法院認為，該老翁日前曾向多名債務人請求清償1千6百多萬元債務成功，債務人也陸續分期歸還中，加上名下還有房產，因此認定他的財力足以維持自己生活，因此判3名子女不用養他，全案可上訴。

(中時新聞網)