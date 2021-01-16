竹南鎮是苗栗縣內最古老的城鎮之一，目前的火車站周邊的市區雖然是後來發展出來的新市區，但也有近百年歷史，街頭天際纜線綜橫，影響景觀，竹南鎮公所籌措3千9百萬元，將部分街道的纜線地下化，逐步打造無線的現代街頭景觀。

竹南在清朝時代就興起發展，最早是以中港溪畔的海口為最繁榮口岸，包括現在的中港里、海口里等都是當年的老市區，中港慈裕宮前的廟口，更是當年的鎮中心，但隨著海運沒落，鐵路運輸興起，鐵道歷經改線移至目前竹南站位置後，竹南鎮的新中心也隨之移往火車站周邊，至今也有近百年歷史，

竹南鎮公所將對大營路進行路面重鋪及纜線地下化工程。（謝明俊攝）

竹南鎮現今的市區中心街道配置，大體上是屬棋盤式，但多半是屬於老舊街道，路幅不夠寬，包括台電輸電線、電信及電視纜線多半維持傳統地上架設方式，使得天際線充斥許多纜線，街道景觀較為凌亂。

竹南鎮長方進興有意改善老市區街道景觀，特別指示公所擬定竹南鎮「街區道品質改善工程」計畫，經由縣府工務處向內政部營建署爭取經費3千3百多萬元，加上鎮公所自籌配合款546萬元，共計3千9百多萬元，來整建部分街道景觀。

竹南鎮公所目前選定博愛路、光復路及大營路等3條道路施作，重點除了道路舊路面刨除及重鋪外，主要是要挖設地下共同管線，將原先地上的纜線全部改走地下化，讓街道天際線潔淨單純化。

為使纜線地下化工程盡快上路，竹南鎮公所日前還邀集台電、中華電信、地方有線電視系統台業者等進行會勘，釐定施作配合事項，以期縮短施作工期。

(中時 )