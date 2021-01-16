味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，16日前進台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」，盼帶動味全龍未來主場所在的天母社區棒球熱潮。味全龍球員吳東融、劉時豪也在轉隊後首度出席公開活動，指導小球員各項技巧。

味全龍表示，創辦人魏應充長期透過頂新和德文教基金會捐助基層棒球的球衣、球具，推動味全龍回歸中職後，進一步提出「棒球生態圈」構想，希望球隊與基金會的接棒未來公益團隊深入社區，帶動各級棒球運動熱潮。

味全龍與接棒未來公益團隊繼上月在台北、新竹合辦棒壘球邀請賽後，16日再度攜手前進北市大天母校區體育館舉辦可愛的「接棒未來迷你棒球賽」，現場有24支球隊同場較勁，味全龍球員吳東融、劉時豪等人指導小球員各項技巧，還有投打互動電子遊戲、球星簽名會，與天母周邊民眾同樂。

迷你棒球為世界棒壘球總會（WBSC）近年的推廣項目之一，分為U8（8歲以下）與U10（10歲以下）兩個組別，讓5至10歲的學童在安全的環境下玩棒球，它的核心價值是「有趣即根本」（FUNdamentals），讓小朋友透過玩樂享受棒球的樂趣。

在開幕儀式上，台北市體育局副局長蔡培林、頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡代表捐贈全套迷你棒球球具給在地學校天母國小和雨農國小，盼透過學校社團與體育課使用，讓棒球的種子及早在小朋友的心中發芽。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，魏應充創辦人自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層科班球隊，此次希望透過迷你棒球，將對象擴及至社區及更低的年齡層。

今天味全龍吳東融、劉時豪、曾陶鎔等6位球員出席活動，負責教學的劉時豪說：「很榮幸可受邀參與這次的接棒未來迷你棒球教室，這些小朋友雖然不是科班生，但都拚勁十足，好像看到剛開始打棒球的自己，希望這次的活動，可讓小朋友們更喜歡棒球。」吳東融則表示，很開心今天看到很多球迷朋友特地來參加簽名會，球員們都很期待今年在天母的主場賽事。

本次賽事由U10、U8迷你棒球24支隊伍進行切磋交流，包括了去年迷你棒球各地區聯盟冠軍、大會冠軍，及透過YYsports活動「Grow your ExP」報名的8支隊伍。明天將持續在同地進行複賽，並在「接棒未來」粉絲團、「MINI BASEBALL TAIWAN」粉絲團直播賽事，前四名的隊伍將獲得今年味全龍主場門票，進場為喜愛的球員加油。

接棒未來迷你棒球賽。（YYsports寶勝國際提供）

接棒未來迷你棒球賽。（YYsports寶勝國際提供）

接棒未來迷你棒球賽。（YYsports寶勝國際提供）

(中時 )