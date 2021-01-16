Never lose sight of LeBron James 🔨



(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/jq6ABkzour — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 16, 2021

就算上半場一度落後到15分，湖人只要「小皇帝」詹姆斯留在場上，就有機會上演逆轉屠殺秀！詹皇16日貢獻21分、11助攻與8籃板的接近大三元表現，帶領湖人112比95逆轉痛宰地主鵜鶘，勇摘5連勝，目前11勝3敗繼續穩居西區龍頭寶座。

錫安威廉森開賽就像出閘猛虎，接連撞傷哈瑞爾、馬基夫莫里斯兩名湖人內線，幫助鵜鶘一度領先到15分，不過湖人也在詹皇領軍，次節打出11比0追上，可惜隨著英格拉姆連取5分，詹皇3犯退場，打完上半場，湖人仍以57比58落後。

來到下半場，詹姆斯帶領湖人超前，甚至領先地主鵜鶘到12分，儘管鵜鶘一度追到只差4分，湖人卻又是一波24比3猛攻，轉眼擴大領先到20分以上，也讓湖人最後3分40秒就把詹皇、安東尼戴維斯換下休息，畢竟比賽已無懸念。

湖人能從落後15分變成大勝對手17分，關鍵功臣當然還是詹姆斯，安東尼戴維斯也替湖人貢獻17分、6籃板及5助攻，哈瑞爾與波普各有16分，庫茲馬11分、12籃板；鵜鶘以錫安威廉森21分、12籃板較佳，英格拉姆20分、5助攻。

(中時 )