新冠肺炎疫情延燒，有些縣市取消跨年晚會或採線上直播，新竹縣根據中央流行疫情指揮中心的防疫指示，如期舉辦「浪漫竹縣，與您相見2021」跨年晚會，一度遭到質疑，活動結束經過14天觀察期，沒有發現任何疫情案例。

新竹縣元旦跨年晚會當天氣溫偏低，但進入跨年倒數計時之前，會場已湧入上萬人潮，民眾除了欣賞精采的煙火秀，更希望能成為幸運兒，在壓軸的摸彩活動能把最大獎的汽車開回家。

衛生局長殷東成表示，跨年晚會當天，會場嚴格實施防疫管制，在縣府廣場前規畫7個出入口，均量測進場民眾的體溫，要求全程配戴口罩，帶手機並開機，填寫實聯制登記表，全面禁止飲食，只要有任何一項未達標準，一律禁止入場。

殷東成並說，跨年晚會活動現場的服務台、醫護站、摸彩攤位區及交通接駁帳，都備有額溫槍及酒精，民眾都很配合防疫措施做消毒，安心參與跨年活動。

更重要的是，縣府依據中央流行疫情指揮中心的指示，要求居家隔離者、居家檢疫者、自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，嚴禁參加跨年晚會活動。

在進場民眾手機的開機下，與縣府配合的五大電信業者，並未發現有居家隔離或檢疫者，違反規定跑來參加跨年活動。

殷東成指出，跨年活動採實聯制登記，活動結束後依規進行14天的觀察期到15日截止，並未發現疫情病例，而目前全縣居家檢疫有500多位民眾，都是從國外回台在家自我檢疫。

(中時 )