紐約洋基趕在本周末最後期限之前把陣中「法官」賈吉(Aaron Judge)、捕手桑契斯(Gary Sanchez)等8位核心球員都加薪了，以避免薪資仲裁。賈吉加薪至1017萬美元(約台幣2.85億)是最多的，其次桑契斯加薪至635萬美元。《紐約郵報》報導這些都是非保障合約，洋基開季前仍可以打折將他們釋出。

外野手賈吉上季年薪為850萬美元，洋基這次沒有殺價，給他的千萬年薪與外界預期相符。賈吉在縮水球季只上陣28場例行賽，打擊率0.257，不過0.554長打率與9支全壘打還是很強。

同時狀況跌到谷底的桑契斯，上季僅有0.147打擊率，洋基仍把他從500萬美元稍稍提升到635萬美元，其實外界預期他的身價只有550萬美元。桑契斯季外不滿球團與總教練對他的冷漠態度，在季後賽被他拉下先發都令他不爽，現在看來總管還是很照顧他。

上季勇摘美聯全壘打王的一壘手渥特(Luke Voit)獲得470萬美元，他前年118場敲了21轟，沒想到去年僅56場也敲出22轟，足足兩倍的產量成為洋基最大的驚喜，季末還獲得MVP選票。渥特因為是菜鳥只拿底薪57萬美元，一口氣漲很多倍也是可預期的，超過一票資歷比他深的球員。

此外加薪的還有三壘手厄薛拉(Gio Urshela)的465萬美元、游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)的400萬美元、中繼投手格林(Chad Green)的215萬美元，先發投手蒙哥馬利(Jordan Montgomery)的213萬美元，外野手弗雷塞(Clint Frazier)的210萬美元。

(中時新聞網)