「只會客家本色還不夠！」縣長楊文科致力推動客語和客家文化，希望透過軟實力將客語推廣給更多族群，日前邀請金曲獎入圍歌手邱廉欽擔任講師，在文化局舉辦「共下來唱客家歌學講客家話」活動，讓縣府各單位主管藉由音律唱客語歌學習客語，增進客語學習興趣。

2018年獲得新竹縣客家新曲獎第一名的邱廉欽說，他是竹北在地客家人，父母在市場工作，從小只學會「商用客語」，從職能治療師跳到全能音樂家後，一邊學客語一邊作音樂，接著創作起客家音樂。

邱廉欽並說，第一張專輯意外入圍金曲獎，也讓家人從不認同態度轉為驕傲，他也期望透過創作客家音樂，「摎母語拈轉來」（母語撿回來）讓聽者可以跟著共唱，不再只是會唱「客家本色」，更要讓客語繼續傳承下去。

邱廉欽教唱他作曲、黃瑋傑作詞的客家歌曲「行過」，描述異鄉遊子對家鄉懷念，在吉他與鋼琴優美旋律伴奏下，首先讓眾人熟悉歌曲旋律，接著一句一句教導歌曲語句中客語唸法，用音樂節奏潛移默化記憶起客語。

縣長楊文科帶動眾人一同共唱，讓不會說客語的主管們都能共樂，邱廉欽也分享客語海陸腔及四縣腔簡單版的念法，還教唱歌前的發聲練習，不會說客語的縣府交旅處長游志祥說，各單位主管不僅學到客語的各式唸法，還學會了唱歌要暖嗓！

(中時 )