台中五寶爸在善心人士的幫助下成功搬家，並有好心老闆提供工作機會，但五寶爸卻兩度放鳥業者、延後開工時間，讓許多網友看衰他，紛紛打賭他工作撐不了五天。如今五寶爸開工沒幾天，還真的傳出請假的消息，但不是因為偷懶，而是日夜兼差加上氣溫驟降，導致他昨晚發燒病倒，不過，休息一晚後，今早也重返工作崗位繼續工作。

台中一名27歲的江姓男子與妻子育有五個孩子，因車禍無法工作，一家人經濟陷入困頓，便上網以200元的價格出售嬰兒車，引發各界關注，許多熱心民眾捐贈物資與金錢，在行善團的幫助下也成功搬新家。五寶爸目前兼差兩份工作養家，早上做大樓防水工程，晚上則去汽車美顏中心工作。

由於五寶爸曾兩度放鳥汽車美容業者，原應在1月1日開始工作，先以找租屋處為由順延至5日開工，後又因為要搬家而再延至10日，不斷順延開工日期，還都沒有主動聯繫雇主，讓不少網友質疑五寶爸的積極度，甚至有不少網友看衰他，紛紛打賭說：「工作應該撐不過五天！」

如今才開始工作不久，五寶爸就傳出請假的消息。據《三立新聞》報導，五寶爸於15日晚上就向汽車美容業者請了「病假」，由於前陣子天氣濕冷，昨下班回家感覺不適，量體溫後發現發燒了，才緊急請假看病，吃藥休息後燒已退，今早（16日）也沒有偷懶，有如期去工地上班。

(中時新聞網)