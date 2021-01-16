味全龍今年球季將以天母球場做為主戰場，去年就已全部從天然草皮換成人工草皮，球場整修接近完工，球場外也高掛龍隊的紅色看板，台北市體育局副局長蔡培林表示樂見味全龍進駐，希望龍隊為天母帶來運動的樂趣。
天母球場硬體設施全部完成，僅剩內部球員休息室等空間尚未完工，蔡培林表示球場7成都交由龍隊規劃，預計3月下旬可以舉辦邀請賽，「謝謝味全龍選擇我們，希望讓大家有耳目一新的感覺，球是大家喜歡也容易親近的，希望能多推動。」
天母球場開幕戰定在3月26日，屆時將與富邦悍將進行3連戰，天母球場外高掛味全龍紅看板，上頭也寫著相約球迷在3月26日進場看球，營造職棒氣氛。
蔡培林表示樂見味全龍將職棒氛圍帶進天母地區，地方也有相關需求，未來公益時段要如何與基層棒球、民間社團等合作會再與龍隊聯絡，「天母需要棒球氛圍，慢慢將這裡帶來運動的樂趣。」
(中時 )
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