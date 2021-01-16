進入2021年以來，隨著大陸A股市場交易的活躍，代表外資動態的北向資金也加速流入A股市場。1月15日，北向資金全日淨買入人民幣（下同）8.01億元，為連續第8個交易日淨買入，2021年以來，北向資金月內累計淨買入額已高達370.86億元。

證券日報16日報導，同花順統計指出，歷史上北向資金淨買入A股金額最高的交易日是2019年11月26日，當天淨買入214.3億元。值得一提的是，在1月8日，北向資金當日淨買入206.15億元，創其歷史第二大單日淨買入額，為最近一年多新高。

另外，北向資金近三個月以來持續淨買入，2020年10月份、11月份、12月份淨買入額分別為0.23億元、579.29億元和572.39億元。

對於北向資金的持續流入，安爵資產董事長劉岩表示，隨著A股市場熱度不斷升高，北向資金流入的速度和力度都會不斷向上，一方面是從全球資產配置角度，A股市場具有越來越重要的比例；另一方面是在A股市場，外資有機會獲得遠超過歐美成熟市場的超額收益。

乳酪基金經理人莊宏東表示，北向資金從2020年11月就開始持續流入。流入的驅動因素有以下幾個方面，第一是人民幣持續升值，第二是中國經濟基本面復甦的持續性和確定性都比較強，A股資產在國際上的吸引力在不斷提升。外資流入後，對A股的定價也產生了一定影響，外資對藍籌龍頭明顯偏愛，一定程度上推高了部分核心資產的價格。

(工商 )