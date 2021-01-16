客委會為推廣客語及傳承客家文化，今年舉辦客家歌謠交流觀摩賽，分為北中南東4區辦理，中區場16、17日在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳登場，共有來自中彰投苗4縣市127隊參賽，各隊伍用盡巧思盛裝打扮，在台上使出渾身解數唱出客家精神，非常精彩。

縣府文觀局客家事務科指出，歌謠是客家文化中很重要的元素，客家歌曲的傳唱不僅能提升客家語言文化的能見度，還能增進生活娛樂，活動鼓勵長期耕耘客家歌謠的社團與長輩們，跨區交流一同站上專業舞台，勇敢展現「活到老、唱到老」的硬頸精神。

客家歌謠交流觀摩賽中區場16日登場，工作人員駐守出入口替參賽者量額溫、噴酒精、蓋手章。（巫靜婷攝）

客委會舉辦客家歌謠交流觀摩賽，中區場16、17日在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳登場，各隊伍在台上使出渾身解數唱出客家精神。（巫靜婷攝）

客委會表示，今年再度舉辦客家歌謠交流觀摩賽，全台分4區選拔，地方社團積極投入賽事，中區場吸引超過2800人報名參加，共計有127個客家社團參賽，16、17日兩天賽事，將選出特優1名、優等3名及甲等獎，頒贈獎座、獎狀及2萬到6萬元不等獎金，預計17日下午4時在中正堂舉行頒獎典禮。

除客委會推廣傳唱客語歌曲，苗栗縣政府文觀局客家事務科指出，縣府自2007年起推動客家歌謠及採茶戲推廣計畫，今年即將邁入第15個年頭，已補助超過560班，參與人數逾1萬1000人次，期望透過中央與地方持續努力，讓客家歌謠繼續傳承與發揚光大。

客家歌謠交流觀摩賽中區場，是新冠肺炎疫情繼12日1天爆出2本土案例後，苗栗縣首場最大規模的室內集會活動，主辦單位防疫繃緊神經，除了實施實聯制，也安排人員駐守統一出入口，量額溫、噴酒精，確認參賽者佩戴口罩後，由工作人員逐一在參賽者手背蓋印章辨識，替比賽增添防疫緊張氣氛。

(中時 )