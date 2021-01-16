美食外送服務夯，但不少業者認為外送業者抽成「趴數」太高，而打退堂鼓。高市龍華公有零售市場搶攻美食宅經濟，近日推出「LINE＠跨攤外送」服務，提供市場周邊5公里內外送服務，不僅前100單滿300元免外送費，限時每周抽出5位幸運兒送出300元購物金。

龍華公有零售市場在經濟部與高雄市經發局協助下，與全球快遞合作自11日起推出「LINE＠跨攤外送」服務。龍華市場自治會會長李國祥指出，新冠疫情衝擊全球經濟，連商圈、市集甚至傳統市場也躲不過，因此自治會為搶攻外送新商機。

李國祥說明，即日起推出[email protected]外送服務，主打跨攤購買、共同配送，並採「今天下單、明天到貨」，不管想吃特色東港肉粿、異國風的義大利麵，還是熱騰騰的現炒海產跟健康美味的鮮果汁都能一次購足，不用逐攤計算運費，提供附近民眾午餐、晚餐的新選擇。

針對要與美食外送業者PK搶食大餅，李國祥指出，坊間外送平台動輒3成以上的抽成，攤商實在吃不消，加上許多攤商工作人員不多，根本無暇去看APP接單。

李國祥表示，去年起經濟部中部辦公室聯手經發局與市場自治會及攤商積極溝通，並協調全球快遞以不抽傭金、僅收運費，而且還代墊費用的方式提供超優惠的服務，不僅降低攤商負擔，還協助拍照、定價、製作DM，自治會也配合協調「小幫手」協助接單、點餐、逐攤取貨，提供消費者最多元、方便又優質的訂單新選擇，歡迎市民多加支持。

李國祥表示，只要加入該市場[email protected]（023yyhtr）並於22日前使用外送服務，每周將抽出5位幸運兒送出300元線上購物金，中獎名單將公布於龍華市場臉書粉絲頁。

他指出，日前外送服務搶先試賣，有人一次就下訂破千元，讓攤商非常振奮，紛紛加入外送行列。18日起「LINE＠跨攤外送」正式開跑，前100單消費滿300元免外送費，101單到150單運費也只要半價30元，後續也將評估生鮮商品及蔬果等是否加入訂購。

高市經發局長廖泰翔表示，龍華市場有許多美味的小吃跟異國料理，不論是東港肉粿、紅麵線、義大利麵、港式麻辣鍋、日式鍋燒麵都是人氣商品，還有冰涼的鮮果汁跟香氣逼人的手沖咖啡，吸引許多上班族、居民來市場用餐，尤其是午餐時間常常大排長龍、座無虛席。除龍華市場之外，武廟市場也正在籌備當中，請大家拭目以待。

(中時 )