新竹縣縣定古蹟新埔潘屋，經過2年修復，重現客家建築工藝與歷史場景，16日在枋寮國小舞獅隊及田屋北管八音團慶祝表演後，由縣長楊文科等熱鬧剪綵竣工，未來將可串聯新埔各宗祠家廟建築群，讓新埔亮起來。

楊文科表示，新埔在清代是各路農產貨物產銷集散地，聚集許多商家店舖，拓墾時期各姓氏家族紛紛建宗祠家廟與宅第，而有今日新埔三街六巷九宗祠的美名。

縣定古蹟新埔潘屋，由縣長楊文科（中）等人熱鬧剪綵竣工。（羅浚濱攝）

潘屋召集人潘鵬仁（右）向縣長楊文科（左）導覽介紹展示的老照片。（羅浚濱攝）

新埔潘屋施工過程中意外發現灰泥牆壁裡隱藏有13處射擊槍口。（羅浚濱攝）

楊文科說，潘屋整體形態穩重方正，處處顯露出家族大氣，呈現與承載的歷史、建築及藝術價值，是新埔傳統建築群中的經典之作。

文化局長李安妤表示，有200多年歷史的縣定古蹟新埔潘屋，2018年縣府和家族攜手合作，爭取文化部補助5042萬元辦理修復工程，將屋頂統一為黑瓦，符合古蹟原貌，也特意保留建築中極具藝術價值的彩繪灰泥花磚。

施工過程中，意外發現灰泥牆壁裡隱藏著13處射擊槍口，包括門口左右兩側及窗檯下方，反映當時社會環境對防禦性的需求，也是先民胼手胝足守護家園的最好見證。

擔任修復計畫的潘屋召集人潘鵬仁，親自導覽展示的老照片，介紹孝友傳家的古訓、大廳放著鏡子和小鐘象徵「終生平靜」的典故，縣長楊文科肯定修復後的潘屋完整重現客家建築工藝與歷史場景，顯露出百年前毫宅的家族大氣。

目前潘屋採預約開放參觀，室內將展示潘屋修復工程紀錄與潘屋家族相關文物，並計畫引入輕食咖啡茶飲、文創手作者進駐，以永續營運活化歷史空間。

(中時 )