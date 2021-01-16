為因應因疫情造成貨櫃運輸缺櫃及運價上漲情形，航港局除已邀集相關單位成立國際海運平穩工作小組外，並已於15日晚間於官網成立「國際海運運輸平穩專區」（https://www.motcmpb.gov.tw/Home/Node?siteId=1&nodeId=10123），提供加船、加班、加艙，空櫃數量、各航線艙位、運價趨勢及諮詢窗口等資訊，供進出口業者參考運用。

該局期望能降低全球海運市場供需失衡，衍生缺艙、缺櫃問題的影響，後續航港局將依交通部指導及工作小組會議的決議，繼續充實專區資訊內容，俾利我國各類貨品均能順利出口，維持我國經濟成長動能。

航港局表示，局長葉協隆於國際海運平穩工作小組第1次會議中指示於航港局網站成立「國際海運運輸平穩專區」，在國輪挺國貨的方向下，透過海運市場資訊的蒐集與公開，協助進出口商安排貨品進出口事宜，經該局密集邀請國籍航商及主要進出口貨品業者討論，並促請國籍主要航商檢討船隊運能、航線運力及新船訂單與交船期程後，針對目前運能吃緊的美西、美東及亞洲航線，已初步統整出110年1、2月的加班、加艙，以及新船加速投入市場等資訊，併同國籍與外籍航商的船期資訊於平穩專區公布，希進出口商善用新增運能，加速貨品進出口。

航港局進一步說明，為協助部分業者反映空櫃取得不易的問題，航港局另已協調貨櫃儲運事業協會，協助調查國內主要櫃場的空櫃儲放情形，並統整相關資訊公布於平穩專區，以協助業者取得空櫃；此外，為避免不肖業者哄抬運價、脫離國際海運市場定價機制，航港局除公布依法備查的運價，並定期追蹤國際知名的弗雷格斯（Freightos）波羅的海全球貨櫃指數（FBX），透過專區公布國際主要航線40呎櫃的運價趨勢，以協助進出口商瞭解國內與國際海運市場運價變化，及時在訂單調整與反映運價。

鑑於全球海運市場的供需變化仍未穩定，航港局將持續掌握相關資訊，於交通部政策指導下，持續透過國際海運平穩工作小組相關會議，即時協調相關機關（構）、國籍航商及進出口商因應，並將相關資訊公布於「國際海運運輸平穩專區」，全力協助相關產業渡過全球缺艙及缺櫃難關，俾確保進出口貿易順暢，維持臺灣國際貿易競爭力。

(工商 )