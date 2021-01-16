國際油價今年站上50美元大關後，這周出現高檔震盪格局，周五（15日）原油期貨價格暴跌逾2%，單周漲勢幾乎被打回原形，背後原因在於市場擔憂大陸爆發新一波新冠疫情，恐使需求最大引擎熄火 。

中國大陸一直以來扮演原油需求成長的火車頭角色，但新一波疫情來襲，大陸各地多處祭出封鎖措施，導到民眾開車出門的機率大幅降低。

大陸北方病例再度激增，目前收治新冠病人超過1000人，1月12日，河北省的石家莊、邢台、廊坊，處於封鎖狀態，人員、車輛非必要不外出，超過 2000 萬人被限制待在家中。另外，北京、上海、河北、安徽等29個省（市）相繼發出「就地過年」的建議，春節非必要不返鄉，鼓勵彈性休假。

CMC Markets UK市場分析師David Madden表示，大陸公衛危機擴大，國際油價也跟著重挫，因為大陸是全球最大能源進口國。北京政府為了防疫要求2200萬人限制出門，因此市場對需求下滑更加憂心。

周五，紐約2月原油期貨狂殺2.26%、收在每桶52.36美元；布蘭特3月原油期貨重挫2.34%、收在每桶55.1美元。全周來計，紐約期油本周小升0.23%，為連續第三周收紅；布蘭特期油下跌1.57%。

(中時新聞網)