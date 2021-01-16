刑事局16日上午舉行卸、新任局長布達交接典禮，由警政署長陳家欽親自主持，並邀請各界機關代表及貴賓與會觀禮。新任局長黃嘉祿表示，會持續推動打擊詐欺、反毒、掃黑、查處假訊息、跨國境及新型態科技犯罪、強化校園安全等治安重點工作。

黃嘉祿是中央警察大學44期刑事系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，歷任北市分局長、保六總隊副總隊長、台中港務警察局長、新竹縣警察局長、刑事局副局長、保三總隊總長、航警局長、警政署副署長等重要職務。警政署考量其學經歷豐富，工作積極認真，富有領導、協調能力，核定調派刑事局長一職。

黃嘉祿表示，很榮幸獲得各級長官的支持肯定，刑事局為警政署特業幕僚單位，掌理全國刑事警察勤業務工作，期許在前局長黃明昭奠定的良好基礎下，全力以赴積極辦理。

他強調，掃黑重點在防制街頭暴力聚眾鬥毆、檢肅槍支，全力掃蕩幫派隱身政黨之組織犯罪，而打詐及反毒則著重於打擊犯罪組織化、集團化，以及藉強化網路、電信、通訊科技偵查能力，打擊新型態犯罪手法，將與政府跨部會通力合作，攜手民間業者力量，積極研擬相關打擊策略，建構更綿密的社會安全網。

黃嘉祿說，他上任後將致力提升刑警工作環境，運用科技設備提高工作效能，強化同仁專業知能，照顧同仁，共同為防制犯罪工作而努力。

(中時 )