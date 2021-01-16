由知名瓷林公司董事長林光清接棒的協和慈善基金會，維持20年來每年寒冬送暖弱勢家庭的傳統，在疫情嚴峻的情形下，為不想讓期盼等待的朋友們失望，協和基金會今年送暖活動如期於16日在頭份國中舉行，包括縣長夫人蔡麗卿、頭份市長羅雪珠都到場共襄盛舉，希望為弱勢朋友帶來溫暖。
苗栗土生土長的瓷林公司董事長林光清，老家就位在頭份市蘆竹湳，林光清從15歲擔任製陶學徒開始，白手起家創立瓷林公司，後來更以承製知名星巴克咖啡馬克杯而聞名世界，接手協和慈善基金會後，不斷地回饋家鄉，基金會最為人所知的善行，就是每天替頭份市老人送餐，至今20年不斷。
今年協和慈善基金會的寒冬送暖活動，再度回到林光清的母校─頭份國中舉行。今年雖因疫情關係，企業盈餘縮減，往年例行合作單位少數暫停合作，然而卻也有主動熱心加入的，非常令人感動。例如，縣議員張淑芬在去年得知基金會有這樣的活動時，即主動表達參與意願，雖然新冠疫情之下，張淑芬經營的餐廳營收大受影響，但仍贊助450份的民生物資，給低收入戶家庭關懷及溫暖。
苗栗縣長夫人蔡麗卿，去年牽線惠光獅子會參與寒冬送暖活動，今年繼續熱情支持，而長年合作的中興商工義剪、重光醫院義診、驊康科技、林光清所創設的中央扶輪社等，今年照常一同溫暖這個冬天。苗栗就業中心也特別派員到場，為低收入家庭提供就業服務。
而身兼苗栗縣女童軍會理事長的蔡麗卿及總幹事郭芳江，特別安排海口國小女童軍團，到場協助發放物資，首度安排小朋友加入服務陣容。另外，頭份衛生所也派員在現場為民眾施打流感疫苗，並免費提供X光檢查，讓弱勢朋友身心都感受溫暖的關懷。
(中時 )
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