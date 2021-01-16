苗栗協和慈善基金會2021年寒冬送暖活動，頭份衛生所到場替市民打流感疫苗。（謝明俊攝）

出身頭份的瓷林公司董事長林光清一直回饋鄉親。（謝明俊攝）

身兼苗栗縣女童軍團總幹事的竹南國中校長郭芳江帶領海口國小女童軍到場協助發放物資給弱勢朋友。（謝明俊攝）

中興商工美髮科師生在場提供義剪。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人蔡麗卿（右二）、頭份市長羅雪珠（左二）到場共襄盛舉。（謝明俊攝）

由知名瓷林公司董事長林光清接棒的協和慈善基金會，維持20年來每年寒冬送暖弱勢家庭的傳統，在疫情嚴峻的情形下，為不想讓期盼等待的朋友們失望，協和基金會今年送暖活動如期於16日在頭份國中舉行，包括縣長夫人蔡麗卿、頭份市長羅雪珠都到場共襄盛舉，希望為弱勢朋友帶來溫暖。

苗栗土生土長的瓷林公司董事長林光清，老家就位在頭份市蘆竹湳，林光清從15歲擔任製陶學徒開始，白手起家創立瓷林公司，後來更以承製知名星巴克咖啡馬克杯而聞名世界，接手協和慈善基金會後，不斷地回饋家鄉，基金會最為人所知的善行，就是每天替頭份市老人送餐，至今20年不斷。

今年協和慈善基金會的寒冬送暖活動，再度回到林光清的母校─頭份國中舉行。今年雖因疫情關係，企業盈餘縮減，往年例行合作單位少數暫停合作，然而卻也有主動熱心加入的，非常令人感動。例如，縣議員張淑芬在去年得知基金會有這樣的活動時，即主動表達參與意願，雖然新冠疫情之下，張淑芬經營的餐廳營收大受影響，但仍贊助450份的民生物資，給低收入戶家庭關懷及溫暖。

苗栗縣長夫人蔡麗卿，去年牽線惠光獅子會參與寒冬送暖活動，今年繼續熱情支持，而長年合作的中興商工義剪、重光醫院義診、驊康科技、林光清所創設的中央扶輪社等，今年照常一同溫暖這個冬天。苗栗就業中心也特別派員到場，為低收入家庭提供就業服務。

而身兼苗栗縣女童軍會理事長的蔡麗卿及總幹事郭芳江，特別安排海口國小女童軍團，到場協助發放物資，首度安排小朋友加入服務陣容。另外，頭份衛生所也派員在現場為民眾施打流感疫苗，並免費提供X光檢查，讓弱勢朋友身心都感受溫暖的關懷。

(中時 )