儘管澳網祭出最嚴厲防疫規定，前往參賽的球員及教練都必須至指定地點搭乘包機，但今天卻傳出從洛杉磯出發、15日抵達墨爾本的QR7493包機中，有2人檢測呈陽性反應，也影響到同班機球員，他們已被通知在14天隔離期間無法外出訓練。

根據澳網先前計畫，此次前往參賽的人員將分別從新加坡、杜拜及洛杉磯搭乘包機飛往墨爾本，抵達後球員必須要進行14天檢疫，期間每天必須接受核酸檢測，且必須要連2次檢測陰性才能至指定球場進行訓練，每次練球不能超過5小時。

但今天卻傳出一架從洛杉磯起飛、15日抵達墨爾本的包機，機上有2人檢測結果為陽性，其中1人為機組人員，另1人也非球員，確診者立刻被安排送往隔離醫院，但也連帶影響到同班機的球員。

該班機中乘載不少網球名將，包含白俄羅斯前世界球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）、日本好手錦織圭和美國女將史蒂芬絲（Sloane Stephens）等人，都被告知在14天隔離期間無法外出訓練。

澳網在發給球員們的一封信中寫道：「不幸的是衛生當局通知我們，從洛杉磯起飛的QR7493航班中有2人採檢為陽性，首席衛生官員已經在對班機做調查並確定機上每個人都必須要個別被隔離，我們知道這不像澳網先前所準備的方式，但我們整個團隊將傾盡全力給予支援並解決問題。」

(中時 )