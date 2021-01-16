國內日前出現第二起院內感染案例，一名照顧重症個案的醫師染疫後，同住的護理師也染疫。中央流行疫情指揮中心除了原本的400多人採檢外，日前也擴大採檢452人，如今已全數採檢完畢，結果最快今晚出來，明天記者會公布。

(中時 )