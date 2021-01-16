北部醫院擴大採檢452人 結果最快今晚出爐 14:262021/01/16 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北部醫院擴大採檢452人，目前已全數採檢完畢，結果最快今晚出爐，若明天有記者會將會公布。（資料照姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內日前出現第二起院內感染案例，一名照顧重症個案的醫師染疫後，同住的護理師也染疫。中央流行疫情指揮中心除了原本的400多人採檢外，日前也擴大採檢452人，如今已全數採檢完畢，結果最快今晚出來，明天記者會公布。 菲國禁採鎳礦、不銹鋼漲聲響起 燁聯、唐榮、允強吃補 大甲高中師生戶外教學 18人上吐下瀉 (中時 ) #擴大採檢 #採檢結果 #北部醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微軟、甲骨文加入疫苗接種數位認證聯盟 04:102021/01/16 全球財經 攜手輝瑞等三業者 國衛院 攻精準醫療兆元商機 04:102021/01/16 財經要聞 減少健保及長照負擔 楊志良催生全民健康房 04:102021/01/16 企業經營 開除說鬧劇下掩蓋事實 04:102021/01/16 時論廣場 萊豬零檢出 竹市議會三讀通過 04:102021/01/16 地方新聞 預計8萬戶受惠 第四批退稅6.6億 18日入帳 04:102021/01/16 金融．稅務 廣島拉警報 80萬人免費普篩 04:102021/01/16 焦點要聞 澳網》安達墨爾本 詹詠然採檢陰性明起可展開訓練 13:442021/01/16 體育 青年的聲音 中市府聽到了 青諮會提案參採率逾8成 13:062021/01/16 政治 果菜農藥殘留質譜議日檢20件 中市議員：不夠啦 12:262021/01/16 生活 黃安發文「楊志良一定是對的」挺到底 數小時網抓包偷刪文 11:392021/01/16 娛樂 生活熱門新聞 今暴增7例境外移入 台灣40歲女二採陰後竟轉陽 - 生活 午後變天！北台灣下探7度 太平山降雪時間曝 - 生活 撐不過5天？五寶爸日夜兼差 請假原因曝光 - 生活 淡水老翁居檢猝死 新冠肺炎採檢結果出爐 - 生活 太冷了！北台灣醫院爆滿 加護病房一床難求 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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