蘇晏霈在八點檔《多情城市》飾演「思思」遭逢喪夫之痛，不僅戲裡情緒低落，戲外她的9歲愛貓Susi日前罹患視神經腫瘤失明，她多次奔走醫院，砸20萬替愛貓手術，她16日出席年貨大街展，坦言因劇情加上貓咪生病，最近心情低潮，雖然貓咪腫瘤已治好，但後腿仍然無力，幾乎無法行走，求助中西醫都無解，決定預約寵物溝通師，盼了解愛貓內心想法。

蘇晏霈本身養3隻貓，另一隻「弟弟」起初是唐美雲介紹下認養，個性皮也愛講話，剛領養時第一天，聒噪到邊吃飼料邊喵，模樣相當可愛。近期她為了Susi凌晨3、4點得起床餵藥，而弟弟也跟著湊熱鬧，凌晨5、6點起床瘋狂喵討摸，她忙錄過年節目又拍戲，幾乎沒什麼休息，她直呼「要不要讓我睡覺？」她認為可能是爭寵，認命這甜蜜負擔。

她在夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演蘇家小妹「秉愛」，日前劇組頻傳喜事，包括張可昀（小甜甜）懷孕、張書偉熱戀林筳諭（勇兔），她笑說先前完全沒發現，也分享《婆婆》17人群組，從工作群組變報喜群組。劇中勇兔和她三哥楊銘威配對，戲外則和餅店師傅書偉愛作伙，她搞笑說「三嫂變外人」。有預感自己好事近？她聊起一樣未婚的劉品言、楊小黎等，看到群組喜訊「我們都默默飄過」。

至於《多情》「思思」劇情走向？她分享將開始調查殺害爸爸和老公的兇手，感情發展目前沒鋪陳，她過去多是苦情角色，坦言想嘗試壞女人，也不怕角色黑化。近期她工作滿檔，錄影過年節目、還穿插拍八點檔，台詞就算記得住，但嘴巴跟不上腦袋，不過很感謝劇組人員貼心，見她背部僵硬幫按摩舒緩。

她回想4、5年前，曾連續工作多日，每天只睡3、4小時，某次自行開車去錄影《美鳳有約》，臉色蒼白、暈眩到無法站立，經紀人察覺有異，要她先休息，請好友樓心潼幫代班，她才趕緊就醫。她今出席活動下廚煮娘家滴雞精水餃，自己也熱愛懶人料理，像是煮泡麵、粥或炒菜，曾嘗試做番茄雞肉義大利麵，不過失敗沒入味，也曾做家常菜給男友吃，自豪擅長煎黃魚。

她和王建復傳多年緋聞，對於戀情沒特別交代，但被問到擇偶條件？她語帶玄機：「沒有新對象，維持現狀」，希望對方個性好、孝順，價值觀相同、愛動物，也希望對方愛吃「男人要吃多才是男人」，也不排斥姐弟戀，個性合得來最重要。過年會被親戚催婚？她說：「還好我姐結婚，我媽現在只會逼我哥，但媽媽希望我別早婚，可能35歲左右」，也不避諱閃婚及先有後婚。過年她也將準備六位數紅包，但她笑說「平常經濟掌權都是爸媽，他們應該每個月都在過年」。

蘇晏霈16日出席活動分享年菜。（民視提供）

蘇晏霈下廚煮水餃。（民視提供）

(中時 )