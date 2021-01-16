高雄巿長陳其邁16日主持警察局長布達，新任局長黃明昭正式走馬上任。陳其邁推崇接任警政署副署長的劉柏良是「最溫暖、最接地氣的警察局長」，黃明昭也說會在劉柏良的基礎上「劉規黃隨」，繼續做好治安的工作，為巿民打拚。

警察局長交接，不過除了民進黨籍議員鄭光峰、陳致中、郭建盟、林宛蓉、范織欽，國民黨議員包括議長曾麗燕，集體缺席，巿議員黃紹庭臉書PO文「警長交接破例選在周末，宛如恭事恭辦偷情翻版，漠視議會監督致陷僵局，暖男冷血破功已成軟男」。

警界表示，警察局長交接從沒有選在周末，這是史上頭一遭，不過這次不是只有高雄巿，而是全台有異動的局長都一樣。但也說明，因為1月16日是許多人的退休日，因此1月16日卸、新任交接布達，並無不妥。

聯訪時媒體問，剛上任就要面對如何讓巿民安心過好年，已經準備好了嗎？黃明昭回答，年貨大街常有扒竊案件出現，這個都是要強化的，另外還有風景區的交通問題，都要是提早規畫的。

(中時 )