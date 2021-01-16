過去僧多粥少的租金補貼，近年連年「補好補滿」，但去年再度爆量達1萬5176戶，超過計畫戶數1萬4167戶，中籤率僅9成3，住發處提醒，今年首度在冬季加辦第2次租金補貼，下周一起受理申請，名額有2833戶，除嘉惠錯過首次申請或沒中籤的民眾，也讓新租戶有機會申請。

住發處指出，營建署去年共核定補助1萬7000戶，其中1萬4167戶維持過去一貫作法在去年8月受理申請，因申請當下必須提供租屋合約，因此保留2833戶到今年1月，給去年下半年才租屋者也有機會申請。

桃園市每月4000元租金補貼再釋出2833戶，周一開放受理申請。(蔡依珍攝)

此階段不開放公所申請，請符合資格民眾到住宅發展處申請。(蔡依珍攝)

住發處提到，租金補貼去年資格全面放寬，不再限定設籍桃園，只要在桃園租屋者都可申請，且平均每人每月收入從最低生活標準的1.5倍調高到2.5倍，只要低於3萬8203元，且家庭成員都沒有自有住宅，每人平均動產低於22萬5000元、非住宅的不動產價值低於540萬元，都可提出申請，也因此申請案再創新高達1萬7468戶，審核後合格戶數為1萬5176戶，經評點抽籤，最後有1009戶合格戶遭剔除。

住發處指出，1009戶未中籤者，已全數自動轉入第2次申請戶，除非資格變更或資料有異動才要重新申請，但不諱言，1009戶都是不具福利身分者，評點相對較低，很有可能在第二階段申請爆量時再度未中籤，市府會全力向營建署爭取全額滿足，也呼籲符合資格者，於18日起至2月5日到住宅發展處，或郵寄和線上申請，各公所並未受理。

住發處也提到，第一批1萬4167戶本月底就能收到每月4000元補貼直到12月止，因中央規定核准後次月起發，第二批預計從5月發放到明年5月，但市府會向中央反映，希望爭取回溯到今年1月，力拼一樣是2021年全年度發放。

(中時 )