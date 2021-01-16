苗栗縣政府徵召5所國中18名原住民籍菁英球員，成立苗栗縣首支國中棒球聯隊，今年3月將參加在宜蘭舉辦的全國原住民族運動會青少棒比賽，不過球員來自各校，身穿不同球隊服裝，球具也相當破舊，家長後援會積極募款，還缺少約5萬元，盼爭取民間贊助，一起為孩子的圓夢。

縣府原住民族事務中心首次找5校籌組原住民菁英棒球隊，今年將投入3月舉辦的全國原住民族運動會青少棒比賽，每周六於頭屋棒球場勤奮練習，只盼為縣爭光，但成立棒球隊最基本的隊服等經費還沒完全到位，各校隊員只能穿著自己學校的球衣練習，沒有統一性。

苗栗縣政府徵召5所國中18名原住民籍菁英球員，組成苗栗縣首支國中棒球聯隊，今年3月將參加在宜蘭舉辦的全國原住民族運動會青少棒比賽。（苗栗縣原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣原住民籍菁英棒球聯隊每周六在頭屋棒球場練習。（苗栗縣原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

原民中心主任蔣意雄指出，棒球聯隊隊員來自頭屋、文林、鶴岡、泰安、頭份等5個國中，共18名球員，加上隊職員與教練，需要22套隊服，每套隊服要價4250元，包含帽子、練習衣、緊身衣、皮帶、球褲、襪子、球衣等，以及球具等消耗性物品與練習時的餐費，共需17萬元，目前已募到10萬多元，尚缺少5、6萬元。

蔣意雄表示，縣府依據補助要點，已給予棒球隊比賽期間的住宿費、膳雜費、車資、訓練費等，衣服的部分礙於經費有限無法全額補助，因此委由頭屋棒球隊家長後援會向民間募款，由於練習時間越來越逼近比賽日期，球隊希望基本衣物能在2月初過年前拿到。

原民中心表示，這18名原住民籍國中棒球隊員，許多是跟著家長住在都會區，部分家長因經濟壓力無法負擔基本訓練期間的接送交通及治裝費用，教練能幫忙就幫忙，避免耽誤球員課業都是利用假日訓練，有贊助意願的民間人士可向原民中心、頭屋國中或家長後援會聯繫。

(中時 )