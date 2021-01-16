今天是民進黨桃園市議員王浩宇罷免案投票日，不過，國民黨立委陳以信卻在臉書分享一張美國財政部開給AIT成立用的支票照片；就在1979年的今天，美國在台協會（AIT）在台掛牌成立。看到這張照片的網友感嘆，台美斷交也42年了。

陳以信今（16日）在臉書發文表示，1979年1月16日，美國在台協會（American Institute in Taiwan）掛牌成立，正式展開台美之間的非邦交關係。這張照片，就是當天美國財政部開給AIT成立用的支票，是從12塊美金起家！

陳以信更分享這張照片的由來，是他於2019年訪問紐約時，現任美中關係全國委員會會長歐倫斯(Stephen Orlins) 展示給他看的，當時歐倫斯是國務院的涉台官員，感謝其為台美關係留下這份珍貴史料！

底下網友也表示，「所以，中美斷交也42年了」、「希望美國感念前人的寬厚溫暖，台灣生存發展的不易，讓美中台關係多些和平友善」、「謝謝委員，找出珍貴資料，天氣多變，注意穿著」。

台美關係重大改變是在1978年。據《中國時報》報導，1978年12月16日凌晨2點時，時任總統府秘書兼新聞局副局長宋楚瑜，陪著美國駐華大使安克志趕赴七海官邸，搖醒睡夢中的前總統蔣經國。安克志奉命告知：卡特總統將於7小時後，在華府宣布將與中華民國斷交、撤軍、毀約；自1979年1月1日起，美國將與中華人民共和國建交，完成關係正常化。

1978年台美雙方代表於台北圓山飯店進行斷交後事宜交涉。（圖為中時資料照片）

美國助理國務卿克里斯多福來台洽商中美斷交後事宜，座車遭群眾阻攔。（本報資料照片）

蔣經國當時曾悲憤地逼問安克志：「美國曾要求中共聲明不以武力解決台灣問題，中共難道答應了嗎？」。但終究，蔣經國只能表達強烈議，已無法挽回既定事實。

(中時新聞網)