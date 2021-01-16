【愛傳媒特約記者吳思賢報導】中天新聞頻道的執照沒有獲得主管機關通過而下架之後，原本的52頻道至今還是黑屏。現在傳出有業者為了爭取這個頻道，願意付出上費或是提供廣告分潤，儼然形成新的競標模式，也讓大家看見新聞區塊頻道的市場價值。

據了解，過去新聞頻道在有線電視系統上架，可以獲得授權費，也就是有線電視業者要把收到的收視費分出一部分給新聞頻道。中天新聞下架之後，每年損失的授權費據估計達到2.5億元。

中天新聞頻道下架後，有某家電視業者以為只要搶攻本來的52頻道，就可以坐收這2.5億元的授權費，因此極力爭取。不過根據最新消息，已經有一家電視業者積極表態，不但願意不收授權費，反而付出每月每戶2元的上架費，以此爭取入主52頻道，如以500萬戶計算，一年要付超過1億元；還有另一家電視業者更表態願意提供廣告分潤，如果以五五拆帳來分的話，新聞頻道廣告收入一年大約在4-10億之間，以最少的4億元來計算，對半分潤就等於付出2億元，幾乎等於付出每月每戶4元的上架費。如果把2億元上架費再加上先前的2.5億元授權費，等於這家電視業者是用4.5億元在搶攻52頻道。

一系列爭奪戰反映出新聞頻道似乎非常值錢。然而，新聞頻道真的有這種價值？或者，只是業者故意放話，想要阻止競爭對手？這恐怕還需要進一步觀察。

52頻道搶奪戰的最新發展，儼然已經變成競標，這符合目前NCC分配頻道資源的基本政策。不過先前21世紀基金會的民調反映，民眾期待新的新聞頻道可以更客觀中立、更有深度。因為52頻道而衍生出的最新變化，會不會促成新的頻道上下架以及分配制度，包括頻道業者與系統業者等各界都在密切注意最新發展。

(中時新聞網)