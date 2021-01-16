【愛傳媒左化鵬專欄】那年暑天，我和幾位好友，到雲林東勢鄉「十八將軍祠」做田野調查。

荒郊野外，幾隻野犬，聽到陌生人的腳步聲，狺狺狂吠，附近的池塘，一群水鴨，撲翅上岸，呱呱亂叫，久久不肯下水，雖然是大熱天，我的脖子卻感到冷颼颼。

從老榕樹下望去，有一座「空軍建安四號工程殉職將士紀念碑」，隔不幾步遠，就看到這座「十八將軍祠」。

民國七十九年八月的一個清晨，天氣晴朗，萬里無雲，一架空軍B 1900行政專機，搭載十八名空軍將士，從松山機場起飛，要前往嘉義視察一項基地工程。

不料，飛臨「水上機場」上空，突然風雲驟變，降下大雨，視線不佳，飛機一頭栽到東勢鄉程海村的一片甘蔗田中，機上十八名將士，悉數罹難。

天降橫禍，農作物今後不可能再有收成，蔗田的主人黃東，就將這片四分四畝地，慨捐給國防部，空軍單位就在此地，興建了殉職將士紀念碑，黃東也自掏腰包，在紀念碑的不遠處，蓋了座「十八將軍祠」，讓罹難者的忠魂，永遠安息在這片土地上，他並且鮮花素果，奉祀香火不斷。

廟成後，有人發現神主牌上三位將軍林隆獻、𡩋建中、傅大元，名字的最後一字，合起來就是「獻中元」，當時正逢農曆鬼月，中元節即將來臨，此說，讓人不寒而慄，更令人不可思議的是，正駕駛饒丞虎、副駕駛端木韋、機工長任建堂，三人的名字，合起來是「虎尾堂」，而虎尾堂正是當年空軍虎尾基地，揀拾空軍罹難者遺骸、遺物的地方。

地主黃東的姓名，「黃」拆開來是「廿、一、田、八」，失事當天正巧是八月二十一日，飛機栽在他的甘蔗田裡，「東」是田中有木，木字拆開來是十八。以上雖屬無稽之談，但一連串的巧合，總令膽小的人，毛骨悚然。

據說，黃東建廟後，功德無量，全家大小，無病無災，女兒的成衣事業，更加興旺，後來賺了錢，買了更多的地，他的獨子研究所畢業後，順利考上了博士生。黃東常對人說：「啥人敢講，世間無神明」。

那天，離開了將軍祠，薄暮時分，彩霞滿天。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)