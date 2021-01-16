【愛傳媒巴宰客投稿】「公親變事主」是閩南語中很傳神的一句俗諺，所謂「公親」指的是仲裁者、調解人，而「事主」則指當事人、被調解對象。意指理應公正無私、中立超然的仲裁者，卻親身「撩落去」，自己成為糾紛對象。這樣的搞法，不僅無法解決爭議，反而更加牽扯不清。遺憾地，NCC現在的寫照正是如此。

去年11月18日，在NCC宣布不予中天新聞台換發新照，該台將於12月12日執照到期後離開52頻道的記者會上，主委陳耀祥公然說項，「呼籲系統業者給公廣集團新聞頻道一個機會」。此舉引發許多討論，餘波仍在學界與業界蕩漾。公廣集團的新聞編採水平到底是好是壞，不必多言，台灣觀眾心底自然有一把尺。但是「爾愛其羊，我愛其禮」，任何人士都可以推薦公廣集團上52頻道，唯獨NCC成員不適宜，因為就怕會「公親變事主」。對於外界諸般指責，陳耀祥和府院黨也只能發出新聞稿澄清，以及強調相關主張只是「呼籲」來辯解。

無獨有偶，近日又傳出NCC內部會議時，有媒改團體出身的王姓委員再次幫華視拉票，如此地不顧觀感，逾越分際，已然違反了行政中立。畢竟NCC本為獨立機關，創設目的，係仿效美國「聯邦通信委員會」（FCC），期使通訊及傳播事業的監理，能超然於政黨影響。而有線電視的頻道位置是人為區劃，係各地系統業者考量錢脈、人脈，在政商妥協下的談判結果。倘若NCC可以一面倒地幫特定媒體「喬頻道」，這個機關又有何「獨立性」可言？

《國家通訊傳播委員會組織法》第8條明文規定，NCC委員應超出黨派以外，獨立行使職權；於任職期間應謹守利益迴避原則。一般人可能不清楚：華視近20億的資本額中，有大約17%屬於民股，包括聲寶、台塑、中興紡織、台化纖維等私人大企業。上述情況，主管機關NCC絕對知道，如果還「霸王硬上弓」，力推上頻，恐怕也會有觸犯《刑法》第131條公務員圖利罪之虞，而衍生法律責任。筆者相信NCC委員應該無此意圖，但仍須提醒其小心因應，而且要給外界一個說法，以求自清。

近期各家民調中，認為NCC不受政治力干預的國人最多只佔45％，最差的更是低到20%。換言之，有八成民眾不相信NCC是獨立機關，這樣的數據，絕對值得NCC警惕與自省，方能無愧於國人對於獨立機關的深切期盼。

作者為傳播學博士

照片為NCC官網截圖

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(中時新聞網)