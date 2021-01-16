副總統賴清德15日受姪子議員童子瑋之邀，走訪基隆市大武崙工業區拜訪工業區理事長魏雅庵、及觀光工廠董事長洪團樟，對工業區的產業發展進行探討、也對在地數十家業者加油打氣，童子瑋表示，工業區曾淹過水，造成廠區產線停擺，還好當時獲得當時擔任行政院長的賴清德大力支持，才得以恢復生機。

童子瑋指出，大武崙工業區淹大水時，產線紛紛停擺，外地大企業根本不敢投資進駐，還好當時賴清德排除萬難，編列預算改善工業區排水系統，才讓在地廠商得以回復生機，好好喘口氣，且該工程於去年底順利完工後，目前已進入第二期的改善工程。

賴清德私訪基隆大武崙工業區 替數十家廠商聲援。（市議員童子瑋提供／吳康瑋基隆報導）

賴清德私訪基隆大武崙工業區 替數十家廠商聲援。（市議員童子瑋提供／吳康瑋基隆報導）

隨後，賴清德前往參與扶輪社3490地區九社聯合例會，並受邀擔任演講者，針對「後疫情時代的經濟衝擊與挑戰」向眾人發表演說，除了談起疫情的發展外，更著墨於經濟的復甦及面臨的挑戰，市長林右昌及立委蔡適應也列席聽講。

童子瑋說，在去年新冠肺炎肆虐全球之時，副總統秉著醫生仁術濟世的精神，協助總統蔡英文在防疫政策上，帶領台灣隊走向世界舞台，讓世界知道TaiwanCanHelp；而在後疫情時代最重要的就是振興經濟，副總統知道疫情對產業造成的經濟衝擊與挑戰，積極深入基層、了解產業需求，協助產業接軌或輔導轉型。

(中時 )