民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今(16日)投票，上午8時起陸續有民眾前往投開票所投票。而王浩宇今天並未公開露面，其服務處鐵門拉下，外界也關心他去哪了？對此，王浩宇表示，服務處周末原本就沒有開門，且不管結果如何今不會公開露面發表談話。

桃園市選委會公布投票人數，第7選舉區（中壢區）選舉區有32萬7758人，依選罷法規定，同意票要超過不同意票，且同意票達選舉人總數25％以上才通過罷免，即同意罷免票要達8萬1940張才會過關。

據《TVBS》報導，今天王浩宇服務處大門深鎖，報導並指王浩宇稱，服務處假日本來就沒有開，不管結果如何，今天並不會公開露面談話，晚一點會在臉書發表聲明；記者提問過幾天會不會發表想法，王浩宇只回應，這次黨中央說要低調再低調。

面對罷免案，王浩宇之前曾表示，自己心情平靜，尊重人民行使罷免權利，無論今日結果如何，都坦然面對。

中央選舉委員會主任委員李進勇日前表示，罷免案為社會各界矚目，除須維持選務中立外，也不容任何選務疏失，投票及開票過程都要依照規定程序執行，面面俱到，尤其開票時，也要確實作到檢票、唱票、記票及開票後的整票等步驟。

今天投票結束後，根據中選會針對罷免案工作進行程序表顯示，中選會將在22日前審定罷免投票結果，並於22日公告罷免投票結果。

(中時新聞網)