香港去年爆發反送中運動、香港國安法通過，香港民主派人士要求「雙普選」，近期港警以各大罪名拘捕民主派人士。面對台港命運分期，立法院長游錫堃今表示，菁英分子任何一步都會決定整個國家未來，而台灣的雙普選在前總統李登輝任內完成，成為台灣最重要的民主基石。

游錫堃今出席由「時代課題X世代的對話」李登輝學研討會致詞表示，李登輝於公於私都是位令人尊敬的前輩，曾在風雨飄搖之際，為台灣定下未來方向，尤其是其擔任國家元首任內多次修憲，終結國民大會、完成國會全面改選、總統直選，推動台灣國家進步，完成台灣民主化的重要原因，使台灣成為華人文化圈的民主燈塔。

游錫堃說，裡燈會帶動整個國家進步與台灣民主化的進步，現在看來更能體會重要性，尤其是「香港反送中」、「香港國安法」事件後，曾經有一篇文章中提到，香港在1946年之後，聯合國曾經通過31次決議要香港獨立，但是當時香港的菁英大部分都要回歸中國，甚至當年的港督和香港政府要讓民眾普選，香港回歸造成如今的命運。

游錫堃提到，台灣回歸造成228事件，香港回歸造成港版國安法。可以看得出來菁英分子任何一步都會決定整個國家的未來，香港在反送中要求的「雙普選」，台灣的雙普選就是李登輝擔任總統任內完成「1992年國會全面改選」及「1996年總統直選」，成為台灣最重要的民主基石，這是李登輝給台灣留下的資產。

(中時 )