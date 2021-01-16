高雄一名女子小芳（化名）日前到一間公司面試時稱已婚，但到職後卻改口稱要結婚欲請假，讓公司不滿她誠信不佳，最後她被解聘、怒而提告；法院認為，公司決定雇用表示認可她能力，而能力與結婚與否無關，一審判公司敗訴，公司2審改稱她的職務「財務管理」須以誠信為準則，但法院調查發現其職稱為行政助理，最後判公司仍須賠30萬元。可上訴。

判決書指出，小芳前年4月前往該公司面試，當時她在履歷表是填寫「已婚」，但她5月2日報到後，卻向公司表示5月24日要請「婚假」，公司認為她誠信不佳，以「未婚」為由將她開除，她則不滿提告；高雄市就業歧視評議會認為，當初錄取時，表示公司已認可她具備就職條件，不應以和工作能力無關的是否結婚為理由解雇。

法院一審判該公司婚姻歧視成立，勞工局開罰30萬台幣，該公司上訴後稱，小芳面試時明明說已婚，到職當天卻又改口，因此認為她誠信不佳，無法勝任以誠信為最高準則的「財務管理」職位，才會將其解雇。

高雄高等行政法院調查後發現，小芳應徵的是行政助理，工作內容僅為一般文書處理及櫃檯服務等事務性工作，與財務管理無關，公司無法說明職缺與誠信的關聯，因此也沒有正當理由開除她。最後該公司的上訴遭到高等行政法院駁回，仍須繳納勞工局開出30萬元罰金，全案還可上訴。

(中時新聞網)