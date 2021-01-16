你身邊是否有這樣的單身朋友：年年許願脫單、年年脫單失敗？別人一年換三次男朋友，他三年連個人影都沒看到，每天刷著交友軟體認識新朋友，卻都沒有進一步的發展，轉眼又是新的一年依然單身。星座運勢網站「星座愛情運勢」點名以下三個星座女，條件明明很好，樣貌能力樣樣不差，但就是很難找到男朋友，看看你身邊誰中槍了？

▍1.天秤座

以顏控在星座界聲名遠播的天秤座應該最清楚自己為什麼這麼難找對象，在找男朋友這件事情上，你們是不是可以反思一下，自己的要求是不是太高了。不是要說服你們降低自己的標準，因為每個人都有自己的喜好，遵從自己的內心當然很重要，但天秤座常常容易陷入一個盲點，就是認為「他還不夠好」或者是「只有自己變得更好，才能遇到更好的人」。所以一旦對方有什麼讓你不滿意的地方，或者是自己的狀態沒有調適好，你們都不會選擇踏入一段戀愛關係。

但愛情是不講道理的，沒有所謂真正「準備好了」的時刻，反而往往發生在你還沒有準備好的時候。所以，不要再用藉口和猶豫掩蓋你的心動時刻了，勇敢迎接愛情吧。

▍2.金牛座

大部分金牛座女生的愛情記憶裡寫滿了暗戀和等待。年少時喜歡一個人，總是先遠遠的觀望，希望有一天對方能夠注意到自己。隨著年紀漸長，逐漸成熟，或許多了一絲勇敢，卻仍舊不善於表達自己的情感，不善於處理感情問題，也越來越難愛上一個人，不會輕易接受一份感情。

金牛座女生也很念舊，他們往往願意花費幾年甚至更長的時間去維持一段岌岌可危的感情，也不願意花三個月時間去認識一個新的可發展對象。在愛情裡，金牛座總是會犯「在一棵樹上吊死」的毛病，不見棺材不掉淚。受上一段愛情影響，也很難敞開心胸去迎接新戀情。

▍3.水瓶座

對一個人沒有什麼興趣，就會立刻疏遠或拒絕，不留餘地，這就是水瓶女。但一拍即合的感情，太難遇到了。不給對方日久生情的機會，也沒有進一步了解對方的耐心，水瓶女不知道已經把多少脫單機會拒之門外，堪稱主動性單身。

水瓶座其實並不難對一個人心動，但卻很難對一個人持續性心動，常常會一時衝動喜歡上一個人，又一下子突然清醒，一旦對方的出現擾亂了自己原本的生活，就會覺得很麻煩，乾脆先放著不去處理，因為他們不喜歡自己為愛傷神的樣子，會說服自己愛情並不是生活的全部、人生還有很多更精彩的事情、該來的總會來、可能沒那麼喜歡他、不一定要談戀愛......，在這種反复無常的輪迴裡，一次次與愛情擦肩而過。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)