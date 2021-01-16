馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），是知名鋼琴家李雲迪的徒弟，時常在IG曬出清涼照，火辣指數破表，可以說是鋼琴界的性感尤物，近來在Instagram分享2021年穿比基尼首拍的照片，姣好身材再度一覽無遺，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

李元玲在Instagram曬出一系列的清涼照片，接著詢問：「2021第一組泳裝寫真。喜歡哪一張？」只見她身穿粉絲條紋比基尼，坐在泳池畔擺出各種撩人姿勢，白皙肌膚顯得吹彈可破，一對傲人北半球幾乎要將泳衣撐破，深邃事業線更是清晰可見，讓人捨不得將視線就此移開，此外俏挺美尻加上逆天S型火辣曲線，無疑將完美身型展露的一覽無遺，而一雙彷彿會勾魂般的嫵媚雙眼，讓人看的是臉紅心跳。

對此粉絲也熱烈回應：「都喜歡…第二張最美…第四張最性感…」、「可以每一張都選嗎？但最美的是臀部啊」、「小孩才做選擇，都很好看，全部都喜歡啊」、「每張都很吸引人！尤其第5張肌膚顯得吹彈可破呢」，零死角的完美照片讓粉絲直呼喜愛，獲得一面倒的正面評價。

此外，李元玲也曾多次公開位於山林間的獨棟豪宅及千萬法拉利，絲毫不避諱千金富家女的身份，日前更公開一段享用美食的影片，透露一家五口去吃花了400多萬日圓的日式高檔料理，更自嘲：「鄉下人未見過世面不懂米價」，再次引發話題。

(中時新聞網)