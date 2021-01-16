中央流行疫情指揮中心日前在國內出現首名英國變種病毒感染者後，加強邊境管理，昨起要求入境者都要以集中檢疫、防疫旅館為主。昨天有民眾因更改入境時間、登記的時候沒填寫清楚機場，一度無法入住，12人受到影響，但指揮中心表示已解決，同時提醒民眾搭機前48小時要記得填寫航班資料。

資訊組副組長龐一鳴提醒民眾，訂房操作完成後會有收執聯，會告訴你識別碼，有問題可以到入境檢疫系統查詢，提醒大家下載。若操作不熟練，可以用手機拍下來。萬一沒有收執聯，可以進入入境檢疫系統，看到下面有個自費入住集中檢疫所資訊專區，進入繳費記錄查詢畫面，填寫基本資料後，會秀出入住日期及識別碼等資料，確保訂房成功。

龐一鳴說，有些民眾入境資料有點亂，排的檢疫所離家比較遠，因為現在航班比較複雜。我們建議，收執聯有提醒大家，搭機48小時前要再次進入系統登錄，把航班資料填寫進去，讓我們事先取得，做完善的安排。若是下飛機、滑行時才輸入，那我們就會比較慢拿到，服務就會比較慢。

央流行疫情指揮中心自1月8日起，提供集中檢疫所1500間房間，供入境旅客預定使用，13日晚上10點即已訂購一空，預定於1月12日至昨日入境自費使用集中檢疫所共232人，均已依指定場所順利入住。

針對訂房情形，醫福會表示，1月15日共接獲39件由1922轉介之民眾諮詢，其中屬於系統問題的僅1件，為民眾使用手機訂房，因登記期間頁面多次重整至訂房識別碼跳掉。諮詢電話約13件為民眾因改訂檢疫旅館、個人行程取消等因素，通知取消集中檢疫所訂房。其餘案件多為民眾因個人因素修改入境時間，申請提前或延後入住集中檢疫所。

指揮中心表示，集中檢疫所的房間是足夠的，體會國人返台之心情，預訂入住只要民眾確認已至系統訂房完成，已獲得訂房代碼都可入住集中檢疫所，不受原申請時間限制，一定會分派房間給旅客，請有相關調整需求的民眾及早撥打1922，提供「訂房姓名、原訂入境日期、更動後之日期、護照號碼、訂房識別碼、入境機場以及入境航班資訊」等資料，以供相關人員協助調整，不會有滯留機場之情形。

訂房代碼部分，請民眾可至新型冠狀病毒肺炎集中檢疫場所費用線上繳納平台查詢(查詢訂房識別碼) (網址： https：／／hdhq.mohw.gov.tw／ )，民眾若有相關問題，請撥打1922諮詢，並請務必留下訂房姓名，護照號碼及聯絡方式，以加速相關問題處理。

(中時 )