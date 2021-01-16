台中市府女麗購物節夯，寶熊漁樂碼頭也推出「尋找最強女釣手」活動，至今已吸引超過30位民眾參賽，送出超過10件OKUMA自有品牌T-shirt！寶熊漁樂碼頭表示，即日起至2月6日止， 只要年滿16歲(含)以上的女性朋友歡迎報名。

寶熊漁樂碼頭配合台中市政府女麗購物節，1月4日起至2月6日，館內2樓釣魚故事館舉行「尋找最強女釣手」挑戰賽，挑戰選手包含大學生、上班族、媽媽等，涵蓋所有年齡層，許多參賽者先前沒有釣魚經驗，透過現場人員細心引導，各個都順利釣起虛擬釣場遊戲進階版魚種「鯉魚」，並奪得高分刷榜成功。

寶熊漁樂碼頭「尋找最強女釣手」，有機會獲得潮T。（寶熊漁樂碼頭提供／陳淑娥台中傳真）

寶熊漁樂碼頭位在台中潭子，是全球首座釣具觀光工廠，也是中部唯一釣魚主題園區，長期致力於釣魚文化傳遞與提倡海洋教育，希望藉由自身館舍，讓國人認識正確的釣魚活動，親自體驗釣魚所帶來的樂趣

寶熊漁樂碼頭指出，釣魚故事館門票每人200元，內含釣魚文化及海洋教育導覽、3D海洋劇場觀看及50元抵用券2張，女性遊客可使用門票50元抵用券進行挑戰賽，遊戲分數成功擠上排行榜上前5名，就可以獲得潮T。

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