中天新聞台轉戰網路已超過1個月，論及關台事件，批評聲浪依舊不斷。傳播學者直言，中天關台就是政治介入，是蔡政府限制異議的開始，更批評作為主管機關的NCC淪「家長式心態」，缺乏格局與眼界，獨立性深受挑戰，無法接受政府直接以行政指導來規管商業電視台。

「新聞自由與言論自由學術研討會」16日在台大舉行，諸多知名傳播與法律學者出席，聚焦討論中天撤照案。

「政治操作的痕跡非常明顯」，銘傳大學新聞系系主任孔令信回顧整起事件並指出，從總統府去年5月流出的密件，以及這次主審中天案的NCC，以及到台北高等行政法院的反應，「NCC成了這個政策的執行機關，行政法院成了NCC最佳背書單位。」

孔令信認為，在中天案當中，公權力沒有與人民站在一起，反而是支持政府，甚至NCC在審照過程中，也完全沒有討論到新聞自由，只針對行政系統可管理之處有所發揮，「換照本來是攻防，卻變成政治事件，不是專業事件，公聽會NCC扮演的角色，都是自己的人在講話，完全變調。」

孔令信更提到，總統蔡英文對此案至今30多天，幾乎沒有回應，與蘇揆二人只提尊重專業，沒有提到新聞自由與言論自由，與面對台大校長案的態度完全一樣，「這個邏輯是有問題的！」

至於中天新聞台轉戰網路，訂閱人數已累積逾230萬，為了生存而努力衝訂閱數，主播經營方式也不同傳統，強調播報與收視的雙向互動模式，呈現的是「主播網紅化」，並且主播也致力變成「集體網紅」，播報變得活潑，但網路經營依舊是內容為王，網路上的議題需要更完整、更有趣味性、議題性與問題性，才能網友注目，另外則是網路沒有廣告收益，收入來源不只也是問題，同時還得繼續面對NCC的「追殺」。

台大新聞所所長谷玲玲提到，我國是全球唯一設有《衛星廣電法》的國家，並重批NCC，面對此案完全不談新聞自由，「主管機關把自己做小了」，強調非常反對行政指導，也對撤照標準有所質疑。

谷玲玲說，她很擔心在中天新聞台被關台之後，政府對媒體的管制將愈管愈多，但如今所有新聞台都有問題，當中最好還是由業界與協會居中協調，但公權力的強勢介入，只會讓媒體政府因此只會滿足官方需求，「大的願景都沒有了」。

前NCC委員、香港城市大學媒體與傳播學系系主任劉幼俐認為，NCC成立至今，管制政策搖擺不定，導致獨立性受到嚴重的挑戰，台灣媒體環境更是難以做到《衛星廣電法》的要求，除了不適用的舊法理應修法，媒體應仍由學界或部分團體來監督，作為自律的機制，「主管機關需要做這樣的事情嗎？」

對於NCC直接讓中天從電視頻道下架，劉幼琍批評NCC是「家長式心態」，為何能替民眾決定要看什麼新聞頻道，她認為對於新聞台的表現不佳，可以裁罰、警告，「更正了，是否可以給一個機會？難道要一槍斃命嗎？」

(旺報 )