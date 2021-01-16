台北市長柯文哲任期將在2022年屆滿，首都成為藍綠兵家必爭之地，國民黨立委蔣萬安代表藍營出戰台北市長呼聲高，立委費鴻泰今首度表態，力挺蔣萬安問鼎2022年台北市長，強調「蔣萬安是我們的希望」，對此，蔣萬安低調未鬆口。

費鴻泰與蔣萬安今同台出席愛心公益園遊會，對於是否幫蔣萬安抬轎選市長，費鴻泰表示，蔣萬安是我們的希望，希望他能夠把台北市治理好，這幾年台北市重大建設停滯，一個城市應要不斷更新建設。

費鴻泰直言，希望2022年蔣萬安在台北市當台北市長，做更多服務，把台北市設為世界上指標性的城市，不要讓台北市的建設停滯落伍，我對蔣萬安抱著非常大的希望。

對此，迄今仍未鬆口的蔣萬安表示，從第一次進立法院，費鴻泰對我非常照顧，也給我很多提點，因為他在立法院非常有經驗，不管在財經議題，或者黨團運作上，都給予我很多指導，上會期我擔任書記長，也時常向他請益，透過他的經驗，讓黨團內部開會、議案溝通與政黨協商給我很大的幫助。

(中時 )