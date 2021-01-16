殺進人群瘋搶暖暖包，52秒驚人影片曝光。（翻攝自桃園人桃園事）

好市多暖暖包之亂！近日一波波寒流襲台，讓不少民眾搶買暖暖包，一名網友分享52秒的影片，從中可見民眾瘋搶好市多暖暖包，推著購物車向前衝，毫不猶豫的將暖暖包一箱一箱往推車裡頭放，超扯畫面引發熱議，網友直呼，誇張！是準備要貼滿全身嗎？

一名網友今在臉書社團《桃園人桃園事討論區》中分享，好市多搶暖暖包的恐怖畫面，台灣是快要冷死人了嗎？有必要搶成這樣？

從原PO分享的影片中可見，起初一名男子手腳俐落地抱走四箱暖暖包，接著一名戴著黑色口罩的女子從遠處飛奔而來搶貨，周遭民眾發現之後也立刻跟著開搶，不到8秒的時間，現場所有人通通擠在一起，而一旁的滾輪按摩棒慘遭波及，掉得一地都是。

其中一位穿著白色外套的女子將購物車推到暖暖包前，毫不猶豫狂搬，期間購物車被瘋搶的民眾擠出去，她就改用丟的、將暖暖包砸進購物車，且身手十分矯健，多次沒入人群中搶，最後總計搶到17箱的暖暖包。

逛好市多驚見民眾瘋搶暖暖包，網拍攝影片驚呆，真的很誇張。（圖／翻攝自桃園人桃園事討論區）

民眾激烈搶貨的場面，讓影片拍攝者直呼好刺激，也不斷提醒大家注意安全。短短52秒的影片曝光後，也引發網友討論，「誇張，是買來貼全身取暖嗎？」、「難道日後太陽都不會升起了？誇張」、「感覺很多是代購」、「超誇張！夠用就好，搶成這樣」、「這畫面就像蒼蠅看到屎一樣」、「快笑死，跟著搶，最後買回家沒用完」。

(中時新聞網)