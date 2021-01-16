36歲大陸男星王寶強2016年爆和小2歲太太馬蓉8年婚變，王寶強甚至指控馬蓉跟經紀人宋喆存在「婚外不正當兩性關係」，2018年官司落幕，據知馬蓉獲得王寶強一半家產，約2億台幣。近來馬蓉仍積極在網上分享近況，一張露出她半張臉的自拍照流出，可見她似乎染了金髮，皮膚白皙，五官跟之前印象中不太一樣，回春頗像15歲少女。

馬蓉2019年和王寶強離婚官司落幕，她表示兩人平分了財產，又透露：「最後訴訟費和其他所有的費用，我承擔一半，我一共轉給他231690」，指整起官司的訴訟費約46萬人民幣，而訴訟費的多寡與婚內財產總額有關，最後再依財產分割比例付訴訟費，因此網友查出，46萬訴訟費暗示財產總額約約在9300萬以下、9200萬以上，而馬蓉分得一半，得到4600萬人民幣的贍養費，約等於台幣2億。

馬蓉曬自拍意外回春。（圖／取自新浪娛樂）

王寶強恢復自由身後，2018年因母親過世，他帶新歡世界小姐亞軍馮清回家奔喪，使兩人戀情曝光，網上因此數度傳出王寶強秘密二婚甚至已再度當爸，但都被王寶強工作人員否認，馬蓉也親自出馬，駁斥網上傳出前夫再婚她竟暴跳如雷喊不同意的假新聞，澄清：「麻煩以後那種臭魚找爛蝦的新聞炒作別帶我。不關心。現有的不實內容已經統一交給律師處理」。

馬蓉先前分享日常生活照。（圖／取自新浪娛樂）

根據離婚協議，王寶強和馬蓉離婚後，兩個孩子的監護權兒子判給爸爸、女兒則跟媽媽，馬蓉扛起照顧女兒責任，繼續在網上分享單親媽媽的日常，除了推薦美妝用品外，也會在家裡種草莓，最近她曬出一張自拍，不知道是否濾鏡效果開太大，看來不像她，甚至回春像少女，顏值又升級引發網友討論。

(中時新聞網)