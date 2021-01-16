中港高中國中部美術班畢業展16日於港區藝術中心登場。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中國中部美術班畢業展16日於港區藝術中心登場。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中國中部美術班畢業展16日於港區藝術中心登場。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中國中部美術班畢業展16日於港區藝術中心登場。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中國中部美術班畢業展16日於港區藝術中心登場。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中國中部美術班畢業展16日於港區藝術中心登場。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中國中部美術班畢業展16日於港區藝術中心登場。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市中港高中國中部美術班畢業展16日於港區藝術中心登場，以具本土情懷的台語發音「妖、獸、水」為創作主題，述說創作者心中對於水(媠)／美的不同表現，展現出學生天馬行空、突破現實框架的無窮想像，展期至2月21日止。

開幕式由中港高中校長簡崐鎰主持，包括副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任議員、楊典忠、臺中市港區藝術中心主任柯丁祺、梧棲區長溫國宏均共襄盛舉。

簡崐鎰表示，此次展出作品媒材多元，包含水彩、素描、水墨、及複合媒材…，以滿滿的熱情帶給觀眾全新視角，歡迎大家帶著一份輕鬆愉快的心，一起享受如水般平凡又不平凡的美。

美術展題材十分廣泛，有隨手速寫紀錄、生活觀察、自我性格反思，其中如郭彥伶同學的「畫說一生」，便以女性角度分享自己身為女生熱愛溝通、聊天特質，無論大事小事、生活點滴都愛與人分享，作品選擇以紙盤作為連結，將食物-嘴-分享-人生-女性等相互串連。

陳姿妤同學的作品「旅」，則以乘船女孩旅行作為創作主題，隱喻青少年獨自面對未來不安與幻想；同時詮釋自我目前狀態，如同乘船般在擺盪的過程中緩緩前行。

簡崐鎰指出，中港高中國中部美術班深深感謝海線地區所有家長、行政機關、社區團體與企業單位贊助與支持，才能有如此豐厚資源；另特別感謝「中美和石油化學公司」長期贊助美術班書籍與相關創作設備，家委會贊助畢展費用、美術班家長後援會更是出錢出力拓展孩子學習視野。

(中時 )