推展國片哭悲，民眾在埔里街上裝扮喪屍造型，十分吸睛。（feeling18巧克力工房提供／黃立杰南投傳真）

為了推展國片及支持「埔里的女兒雷嘉納」擔綱女主角宣傳，埔里當地知名巧克力業者feeling18巧克力工房茆晉（日牂）董事長，特別聘請彩妝老師，邀請民眾一起裝扮喪屍造型，為影片做宣傳，並鼓勵大家入戲院看電影，並鼓勵民眾在22日首映當天，只有要參與裝扮者，前100名還可以獲得埔里特色產業伴手禮。

2020年降臨全球人類都無法抵抗超級病毒，影響了所有人的生活作息，而將於今年22日上映的全新驚悚病毒電影「哭悲」，也結合可怕的感染疫情作為主軸，發展出恐怖病毒瘋狂感染後的一連串令人驚駭的攻擊事件！而擔綱這次影片的女主角雷嘉納出生於南投縣埔里鎮，所以為了力挺支持埔里的女兒，地方產業動起來，用實際行動號招民眾一起進戲院看電影，而且有喪屍裝扮的民眾，還可以獲得埔里產業精心準備的小禮物喔。

女主角雷嘉納，本身是模特兒，《哭悲》是其電影處女作。雷嘉納憑甜美外型早已收穫不少人氣，網民更指她是黎姿與林依晨的混合體，希望大家都能支持國片、支持台灣優質好電影。

(中時 )