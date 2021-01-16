吉林省出現1傳81的超級傳播事件！而且都是無症狀感染者，且傳播鍊仍在持續發酵。吉林省衛健委今天(16日)通報，吉林15日新增無症狀感染者13例，均與13日通報的黑龍江省輸入「無症狀感染者3」有關聯，均通過主動篩查發現。

吉林省今天通報新增的13例無症狀感染者均為公主嶺市人，依然與此前的「1傳19」的超級傳播事件有關。據通報，1月13日通報的黑龍江省輸入的「無症狀感染者3」已導致吉林省3市19人感染。

在公主嶺市今天通報新增的13例無症狀感染者中，10人均曾於1月8日在公主嶺市范家屯鎮艾尚瀚邦養生會館參加「無症狀感染者3」的培訓授課，另外3人為其家屬。其中，絕大多數是60歲以上的老人，共有9人。

吉林省通化市今天(16日)上午召開疫情防控新聞發佈會，通報1月16日0時-10時，通化市在集中管控人員中，經主動篩查發現，核酸檢測49人為陽性，經臨床專家組診斷為無症狀感染者，均為源升品質生活坊培訓活動引發疫情所產生的密切接觸者、次密切接觸者。

而在1月13日，吉林通化市通報新增6例無症狀感染者，其中5人均參加過「無症狀感染者3」，培訓課即在源升品質生活坊進行，此時培訓班已經發生1傳5疫情。

加上今天公主嶺市和通化市通報新增的62例無症狀感染者，此次超級傳播事件已經導致3市81人感染，分布在通化市（61例）、公主嶺市（19例）、松原市（1例）。

大家應如何看待吉林省出現的超級傳播現象？中國疾控中心副主任馮子健表示，新冠肺炎感染者裡有相當高比例的人並不傳播，不會造成二代病例；但有少部分感染者或病人的傳播數會超過基本傳播數——3以上，會傳播超過3個二代病例，這就構成了超級傳播現象，這是新冠肺炎一個非常重要的特徵。在各地疫情控制過程中，發現超級傳播現象或超級傳播者並不奇怪。

(中時 )