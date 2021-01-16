外出用餐最怕遇到恐龍家長，放任孩子亂吼亂叫到處亂跑，日前一名男網友抱怨，他到火鍋店享受美食，怎料鄰座的小孩把店內當作遊戲場，不斷跑來跑去，一旁的母親也不制止，吃美食的心情都遭破壞，這時服務員恰巧送上一盤豬肉，小孩好奇地問母親，「這是什麼肉？」他悄悄回了一句話，讓小孩瞬間崩潰大哭。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文，昨日他到火鍋店用餐，沒想到碰到隔壁桌的孩子吵鬧不休，讓其他顧客相當困擾，最令人生氣的是，一旁的母親見狀也沒想制止，讓他看的相當不爽，這時服務員端上一盤豬肉，調皮的小孩詢問母親，「這是什麼肉？」靈機一動的原PO直接回覆，「佩佩豬的肉」，下秒調皮的孩童便放聲大哭。

原PO的作法笑翻一票網友，「求小孩心裡陰影以後不敢吃豬肉了，壞死了，但…真是幹的太好了」、「很殘忍但真的太好笑了」、「佩佩豬躺著也中槍」、「我都問我女兒，你要吃佩佩豬的肉還是咕咕雞的肉……」、「我想知道小孩最後有沒有吃肉」、「雖然欺負小孩不好，但我還是忍不住大笑了」。

此外，不少家長也分享自己的類似經驗，「上次吃豬排，我女兒問那是什麼，我告訴她那是佩佩，為什麼我女兒反而很開心啊…」、「我兒子要吃糖果我告訴他，那是小豬佩奇做的糖果，你吃掉的話他就死掉了，我問我兒子你還要吃嗎，他猶豫了三秒說要，我兒子真狠」、「我家小孩聽到這是佩佩豬的肉～還吃的特別開心」。

(中時新聞網)