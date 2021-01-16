國立成功大學牙醫學系於2019年開始招收第一屆學生，迄今已有2屆學生就讀、共56名學生，為台灣第8所設立牙醫系的學校。成大牙醫系新系館近日落成，16日由副總統賴清德等人揭牌啟用。賴指出，期盼成大牙醫系能為南台灣注入牙醫人才，同時也點出目前成大醫學院還少了公衛系，期盼未來有機會成立，完成醫學院的最後一片拼圖。

賴清德畢業於成大醫學系，16日他回到母校為牙醫系館揭牌。賴清德表示，自己對成大設立牙醫學系相當有感，因為過去擔任市長時，全台牙醫醫療資源不足的150個鄉鎮中，台南市就有15個行政區入列，其餘則分散於雲林、嘉義、高雄、屏東等，因此期盼成大牙醫系及口腔醫學研究所，能平衡南北醫療資源不足，縮短城鄉差距。

國立成功大學牙醫學系於2019年開始招收第一屆學生，迄今已有2屆，共56名學生，為台灣第8所設立牙醫系的學校，新系館16日揭牌啟用。（李宜杰攝）

賴清德也稱，有鑒於新冠肺炎疫情全球肆虐，再加上南台灣也有登革熱、傳染病等，因此公共衛生更顯重要。賴清德建議，成大醫學院可評估成立公衛系，完成醫學院教育裡頭的最後一片拼圖。

成大牙醫系主任莊淑芬則指出，目前牙醫系館獲南科醫材產業界贊助，建置南科牙材體驗教室，提高醫材的產學合作能量，期許成為南科醫材最佳推廣展示中心，提供植牙、牙科補綴、數位教學器材等醫材協助。南科管理局長蘇振綱也期許，台灣不只有半導體與光電，南科所發展的醫療生技產業，未來也將成為國際一大亮點。

(中時 )