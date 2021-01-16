【現場直播】王浩宇罷免案開票 罷王總部最新畫面

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開票近半小時，同意票732票，不同意票50票

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開票十五分鐘，同意罷免票330票，不同意24票。

桃園市議會第2屆議員王浩宇罷免案，今(16)日下午4時完成投票，隨後展開計票作業。王浩宇能否保住議員身份、或是將被罷免成功，答案很快會揭曉。《中時新聞網》將提供讀者最新開票進度。

桃園市選舉委員說明，本次罷免案共設置233個投票所，投票人人數達32萬7,758人。今早8時起有不少民眾陸續前往投票所，民眾保持社交距離在投票所外等候，投票秩序良好，未傳出違規事件。

今天投票民眾依工作人員指示，配合量額溫及酒精消毒，並配戴口罩進入投票所投票。依選罷法規定，罷免投票須同意票超過不同意票，且同意票數必須有4分之1以上公民投票，因此若要通過此罷免案，需要8萬1940張同意罷免票。

桃園市選委會指出，罷免案投票時間從上午8時到下午4時為止，但須由中選會在本月22日以前審定罷免投票結果，22日正式公告罷免投票結果。

(中時新聞網)