中國證監會副主席閻慶民16日表示，將統籌處理好創新與監管、發展與安全、整體與局部的關係，一方面繼續推進放管服的改革，支持上市公司高品質發展，更好的發揮創新領跑者和產業排頭兵作用。另一方面嚴格履行監管主責主業，推動健全整體司法執法體制，落實「零容忍」的要求，守住不發生系統性風險的底線。

新浪財經報導，閻慶民16日在以「中國資本市場30年」為主題的第25屆（2021年度）中國資本市場論壇上表示，證監會不斷總結，特別是如何健全證券執法司法體制，在這次中央深改委10月份通過的意見，對公安、檢察、法院有明確要求，所以期待今年有更大推進，落實零容忍的要求。

他表示，證監會堅決落實全面深化改革的戰略部署，持續減少簡化行政許可，有序推進股票發行註冊制改革，優化市場資源配置。例如，A股上市公司日常監管，現僅保留3項許可事項，其審核效率大幅提高，對上市公司而言，A股過去有借殼、有公開發行股份、有募集資金，這些大約保留了3項，其他是透過下放給交易場所來做的。

(工商 )