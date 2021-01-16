副總統賴清德下午親臨鹿港天后宮，廟方人員列隊歡迎，防疫期間賴清德改以擊手腕方式取代握手，與民眾打招呼。（謝瓊雲攝）

副總統賴清德至鹿港天后宮參香。（謝瓊雲攝）

副總統賴清德（左）與鹿港天后宮主委張偉東（右）一起為賴清德親筆題贈天后宮的匾額揭匾。（謝瓊雲攝）

鹿港天后宮是國定古蹟，副總統賴清德下午親筆題贈「海天慈雲」匾額贈送廟方，吸引大批民眾前來參香圍觀。（謝瓊雲攝）

副總統賴清德16日下午專程至鹿港天后宮為自己送給廟方的匾額「海天慈雲」揭匾，賴說在行政院長任內提出了鹿港國家歷史風景區計畫，相信如能推動成功，國定古蹟天后宮香火將更加鼎盛，鹿港也會更繁榮。天后宮主委張偉東則感念當年部分廟地出現產權爭議時，賴副總統在院長任內與縣政府通力協助，讓廟地回歸廟方所有。

副總統賴清德在副縣長洪榮章、前縣長魏明谷、民進黨籍立委陳素月、黃秀芳，黨籍鄉鎮長張乘瑜、蔣煙燈等人陪同下，至鹿港天后宮揭開他親自題字的「海天慈雲」匾額。廟方指中殿正在進行古蹟文物調查，將等搭設的棚架拆除後，將賴清德親筆題贈的匾額懸掛於中殿虎邊，讓更多信眾來參拜時，抬頭即可見到，見證媽祖慈悲大愛。

賴清德表示，鹿港天后宮歷史悠久，尤其坐鎮正殿的是湄洲開基媽祖神尊，是唯一僅存的1尊，其餘5尊早已在文革時期毀損；坐擁許多百年珍貴古文物，香火鼎盛、通傳海內外，自己身為天后宮媽祖的信徒之一，感到與有榮焉，他也當場感謝魏明谷縣長任內的協助，讓他在擔任行政院長時，能協助天后宮順利取回廣場土地。

賴清德說，他在院長任內，協助推動總經費70多億元的鹿港國家歷史風景區計畫，盼讓鹿港恢復昔日光榮、解決鹿港諸多問題，如能順利推動成立，鹿港天后宮將成為最重要的觀光景點，香火會更鼎盛，鹿港發展也將更繁榮。

(中時 )