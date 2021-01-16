曾以生涯最嚴重一次腳踝扭傷形容自己傷情的富邦勇士中鋒「大房東」曾文鼎，16日確定宣告傷癒復出，生涯首次在P.League＋球季登場，富邦總教練許晉哲也在賽前宣布，「曾文鼎今天將會先發上場，至於能打多久，就看他狀況而定。」

曾文鼎是在開季前練球時不慎扭傷左踝，隨後缺席PLG前4周賽事，直到富邦本季第6場例行賽才告傷癒復出，曾以「薪水神偷」形容自己受傷情況的阿鼎，原本上周就考慮復出，卻因傷情反覆告吹，上周他則改口自己是「滾動式」扭傷。

「原本阿鼎上周就說他可以打了，卻在上周二、三練球時，突然感覺腳踝不舒服，才改這周讓他打，」許晉哲說，「我今天會讓他先發，就看他在場上的狀況而定，我不會說給他什麼上場時間限制，假如他打不好，我也不可能讓他打太久。」

畢竟距離曾文鼎上次在正式盃賽登場，已經是去年1月的ABL例行賽，闊別整整1年時間重返球場，也讓阿鼎賽前看來格外小心，不僅提前出來熱身練投，也很快就躲進休息室內備戰，接下來就看他在PLG的處女秀表現如何，答案馬上揭曉！

(中時 )