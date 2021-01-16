每個人對美的定義不同，但人的身體以渾然天成為美，有些在大眾眼中不美的部位，實際上是命理中的「美」，也是好命的象徵。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，如果你身上這四個部位天生難看，說明你有天生的好財運！

▍1.眉毛不對稱

眉毛不對稱，一邊長一邊短，這是貴人相的眉相。有這種眉相的人，在事業上會遇到貴人提攜，能夠步步高升，官運亨通，最後位居高位的機率非常大。

而且偏財運也非常強，能夠得到不少意外之財，可以試著去買樂透、威力彩，或者進行投資理財活動，不過在投資前要多去學習，做好功課，勿冒然進場。

▍2.嘴巴大

嘴巴大、嘴唇厚，讓人覺得看起來不精緻，但根據面相學分析，這樣的人財運和福運極好。厚嘴唇的人一生不愁口福，衣食無憂，財路暢通。

嘴巴大的人雷厲風行，做事果斷，執行力非常強，從不拖泥帶水，非常適合領導團隊，能將生意越做越大，讓事業風生水起，從而財運不斷，一輩子不缺錢花。

▍3.下巴短、雙下巴

下巴短小或者天生雙下巴，是有福氣的象徵。擁有這種面相的人，心地善良，富有愛心，因此人緣很好，身邊貴人也比較多，有好財運，一生少災少難，晚年生活會很幸福。

▍4.手指粗短

人們都喜歡十指細長的手，卻不知，手指越短越粗，說明這個人往後財運越多。手指粗短的人，性格比較堅韌，遇事不會退縮，有著吃苦耐勞的性格。

這種人就屬於先苦後甘，早期勞碌中年享福的命格。早期財運普通，會比較勞碌，過得辛苦，不過正是因為先前打好的基礎，人到中年運勢爆發時，便勢如破竹，一飛沖天，之後財運也會越來越好。

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(中時新聞網)