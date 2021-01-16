蔡英文總統今天出席民進黨青年部出席「民進黨青年部『國務青行動計畫』成果發表及授證」致詞時表示，她交給青年部最大任務就是，地方黨部要有半數以上的主委都要在四十歲以下。

她表示，「地方黨部充滿比較多的民進黨傳統性，這是蠻有學問的說法」，我也希望能衝破這個傳統性，讓年輕人去強佔我們地方黨部，這就是我們真正從地方開始一個重要目標，這是青年部的任務。

蔡英文交付青年部任務：地方黨部半數以上的主委都要在四十歲以下。姚志平攝

台北市黨部主委補選1月30日登場，同額競選的吳怡農剛好是40歲，目前民進黨22個縣市黨部中，除了連江縣主委李問31歲、新竹市黨部主委陳建名36歲，不意外將篤定當選的台北市黨部主委吳怡農40歲，民進黨距離蔡總統還有8個縣市黨主委的目標。

蔡英文總統今天出席青年部活動時，她致詞表示，民進黨年輕人都是一代代熬出來，她要交付三個任務，除了剛剛很大任務就是，地方黨部要有半數以上四十歲的主委，還有另外三個任務就是，培養具體而微洞察力，保持開放心胸多交朋友，第三是培養綜觀全局的眼見。

蔡總統今致詞前脫稿指出，今天她第一次進場是一時三十分，那時大家聲音是比較小，「我在想，為何會有這樣差異，因為人是一樣多的，為唯一差別就是有媒體，所以要把張力弄大一點，若是這個，那表示你開始有政治人物的感覺了」。

總統說，第二點是，聽到大家侃侃而談。感覺非常好，2008年擔任民進黨主席，那時年輕人只是勉強黨裡面一些年輕人，那時有黨工一直講講總算有人坐在他面前講話，一問之下才知道，那個人是等著收椅子的，所以年輕黨工走了一段很辛苦的路，所以2020年能夠再次執政，是從2008年及上一次執政累積下來的，一起讓民進黨有次執政機會。

她說，每個世代面臨就是如何讓這個黨在延續下去，變成為維持台灣往前走的力量，所以必須要讓年輕世代接班，成為民進最重要來源。她覺得，從在野再重新執政後，民進黨對年輕人的想法越來越具體，參與模式越來越有想法。

她說，「我有一個夢想，要是有一天，民進黨地方黨部一半以上的主委都是三、四十歲的人，我會認為你是成功的」。

她表示，為什麼呢？聽起大家笑的很尷尬，是否覺得挑戰太困難？「若你們能拿下民進黨半數以上的地方黨部，那代表這個黨開始改變，這是個黨執政是一個樣貌，這個黨中央黨部又是另外一個樣貌，地方黨部，又是另一個樣貌」。

(中時 )